جامعة حلوان : امتحانات التخلفات لن تعاد مرة أخرى

أعلنت جامعة حلوان جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول لجميع الكليات، حيث سيتم اقامتها بداية من ٢٠ فبراير وفق قرارات وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات .





و صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لصدى البلد بشٱن امتحانات التخلفات التى تمت تٱديتها قبل قرار وزارة التعليم العالى ، لن تعاد مرة اخرى و الامتحانات التى ستجرى للتخلفات ابتداء من ٢٠ فبراير هى المواد التى لم يؤديها الطلاب .





و قد اكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد، بان الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث يتم تعقيم كافة اللجان و مبانى الامتحانات للاستعداد لاستقبال الطلاب ، كما انه سيتم خلال الامتحانات تعقيم اللجان يوميا.









جدير بالذكر انه أعلنت مستشفى بدر الجامعى بجامعة حلوان عن بدء تلقي الأطقم الطبية للتطعيمات ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.







