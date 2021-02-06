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حوادث

الداخلية: ضبط صاحب جراج حوله إلى مخزن للمواد البترولية

السبت 06/فبراير/2021 - 06:47 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سكان أحد العقارات بالجيزة من وجود جراج مخالف أسفل العقار محل سكنهم من وجود جراج أسفل العقار محل سكنهم يسمح
بمبيت سيارات نقل تحمل تنكات بها مواد بترولية.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار - كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وأن الطابق الأرضي يُستخدم كجراج لسيارات نقل مواد بترولية "بدون ترخيص" ودون إتباع اشتراطات الدفاع المدني الخاصة بنقل وتخزين
المواد البترولية.

كما أمكن ضبط مالكى الجراج وتبين أنهما صاحب شركة لنقل المواد البترولية ، شقيقه شريك بذات الشركة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام كما تم ضبط عدد 4 سيارات نقل إحداها
محملة بـ 2.5 طن سولار.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص وأضافا بقيامهما بتجميع المواد البترولية "سولار" لتوزيعها على المخابز تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 


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