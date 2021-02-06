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برلمان

نائب بالشيوخ: دور كبير للأزهر ووزارة الصحة في منع جريمة الختان

السبت 06/فبراير/2021 - 08:37 م
ختان الإناث
ختان الإناث
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محمد الشعراوي
شدّ النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تغليظ عقوبة ختان الإناث، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة وجعلها السجن المشدد والحبس لمدة قد تصل لـ20 عامًا، أمر في غاية الأهمية بسبب الضرر الذي ألحقته هذه الجريمة من أذى نفسي للإناث وإحساس بالخوف وعدم الطمأنينة.

وأشار "البلشي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى الدور الكبير للأزهر وزارة الصحة في وقف هذه المعاناة الذي تتعرض لها الفتاة، لافتا إلى أن ختان الإناث ما هو إلا عادة ليس لها علاقة بالدين أو الثقافة، بل ورثتها الأجيال من غيرها وتعاقبت حتى يومنا هذا.

وأوضح عضو الشيوخ أن تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، سيكون رادعا قويا للكثير وسيمنعهم من اتخاذ هذه الخطوة في حق بناتهم وإلحاق الضرر بهم دون أي سبب أو مبرر.

جدير بالذكر أن العالم  يحتفل في 6 فبراير من كل عام باليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، الأمر الذي واجهته مصر بكل حزم بداية من عام 2016 وحتى الآن بتغليظ العقوبة مرتين.
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