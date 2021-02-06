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وفر نص قيمة التفويلة.. وزير البترول الأسبق يكشف مميزات تحويل السيارات غاز

السبت 06/فبراير/2021 - 06:57 م
سيارات تعمل بالغاز
سيارات تعمل بالغاز الطبيعي
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هاني حسين
قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن تحويل السيارات العاملة بالبنزين والوقود إلى الغاز الطبيعي  توفر أموالا للمواطن.

وأضاف أسامة كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الغاز هو الحل لإحلال الوقود السائل المستخدم في السيارات سواء كان بنزين أو سولار ".

 وتابع :"  تحويل السيارات العاملة بالبنزين إلى الغاز الطبيعي يوفر نصف قيمة تفويل السيارة  للمواطن".

 وأكمل  :"  زمان كان كل لتر بنزين نصفه مستورد من الخارج، وتم تنفيذ  مشروعات  في مجال البترول مما ادى إلى تخفيض قيمة الاستيراد من المنتجات البترولية السائلة في مصر ".

ولفت وزير البترول الأسبق:"  مبادرات  تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في غاية الأهمية وتعتبر إنجاز، وهناك تعاون من كل الجهات والوزارات لإنجاح هذه المبادرة ".
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