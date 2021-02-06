السيسي يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي

هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، متمنى له التوفيق، فيما هو قادم.





وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته أمام القمة الأفريقي، أن رئيس جمهورية الكونغو تولى الرئاسة في ظل فترة صعبة تأتي على رأسها جائحة كورونا، بالإضافة إلى تنفيذ استحققات التجارة الحرة القارية واستكمال مراحل التفاوض بشأنها، وتفعيل التوصيات الخاصة بالإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للاتحاد الافريقي.





و توجة الرئيس السيسي بالشكر والتقدير إلى جمهورية جنوب أفريقيا، نتيجة الجهد المبذول خلال العام الماضي، كما تقدم بالشكر إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نتيجة جهودة المستمرة للنهوض بالإجندة الأفريقية متمنيا له التوفيق لإعادة انتخابية لفترة ثانية.



