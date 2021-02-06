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محافظات

بالانفوجراف .. الغربية تتلقى 149 ألفًا و445 طلب تصالح بإجمالي 936 مليون جنيه

السبت 06/فبراير/2021 - 08:11 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألفا و٤٤٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٦ مليونا و ٣١ ألف جنيه حتى يوم السبت  ٦ / ٢ / ٢٠٢١ م. 

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وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٩٠٢) طلب، ورفض (٣٠١) طلب، وجار فحص عدد (١٤٧٢٤٢) طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
بالانفوجراف .. الغربية تتلقى 149 ألفًا و445 طلب تصالح بإجمالي 936 مليون جنيه
بالانفوجراف .. الغربية تتلقى 149 ألفًا و445 طلب تصالح بإجمالي 936 مليون جنيه
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