بالانفوجراف .. الغربية تتلقى 149 ألفًا و445 طلب تصالح بإجمالي 936 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألفا و٤٤٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٦ مليونا و ٣١ ألف جنيه حتى يوم السبت ٦ / ٢ / ٢٠٢١ م.





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وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٩٠٢) طلب، ورفض (٣٠١) طلب، وجار فحص عدد (١٤٧٢٤٢) طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.



