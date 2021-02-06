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رياضة

قفز للمركز الرابع.. بيراميدز يداوي جراحه بالفوز على طلائع الجيش

السبت 06/فبراير/2021 - 07:01 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا هاما على طلائع الجيش بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري .

بدا اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي بيراميدز من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن دفاع طلائع الجيش من التصدي لكافة الهجمات والتخلص من الكرات .

وفي الدقيقة " 42 "، احرز عمرو جمال هدف تقدم طلائع الجيش ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية الـ var ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتمكن دييجو رولان من إحراز هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة "77"، من خلال ركلة جزاء عقب إعاقة محمود وادي ليتمكن من تسجيلها.

وأشهر حكم  المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد ناصف لاعب طلائع الجيش بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل عنيف على لاعب بيراميدز.


ولم يتذوق بيراميدز طعم الفوز آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل أمام سموحة والأهلي والإسماعيلي، وخسر أمام إنبي ليتمكن من تحقيق الفوز على طلائع الجيش في لقاء اليوم 

وتمكن  بيراميدز  من التواجد في المركز الرابع موقتا برصيد 18 نقطة لحين إنتهاء الجولة الحالية ، بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة .

وخاص بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي 
 
خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أسامة جلال 
 
خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل 
 
خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان 
 
ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - جون أنطوي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود عبد القادر - محمود صابر.
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