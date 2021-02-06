قفز للمركز الرابع.. بيراميدز يداوي جراحه بالفوز على طلائع الجيش

بدا اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي بيراميدز من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن دفاع طلائع الجيش من التصدي لكافة الهجمات والتخلص من الكرات .





وفي الدقيقة " 42 "، احرز عمرو جمال هدف تقدم طلائع الجيش ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية الـ var ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





وتمكن دييجو رولان من إحراز هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة "77"، من خلال ركلة جزاء عقب إعاقة محمود وادي ليتمكن من تسجيلها.