بعد فوز استون على أرسنال.. تريزيجيه يشارك صورة له مع النني | شاهد

نشر محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر واستون فيلا الانجليزى، صورة له مع محمد الننى لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى ، وذلك من خلال حسابه عبر موقع " انستجرام".

وعلق تريزيجيه قائلا " دائما سعيد برؤيتك يا أخي ".

حقق فريق استون فيلا الفوز علي منافسه ارسنال بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى اقيمت على ملعب "فيلا بارك"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.



