بعد فوز استون على أرسنال.. تريزيجيه يشارك صورة له مع النني | شاهد

نشر محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر واستون فيلا الانجليزى، صورة له مع محمد الننى لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى ، وذلك من خلال حسابه عبر موقع " انستجرام".
وعلق تريزيجيه قائلا " دائما سعيد برؤيتك يا أخي ".
حقق فريق استون فيلا الفوز علي منافسه ارسنال بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى اقيمت على ملعب "فيلا بارك"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء وذلك بعد خطأ فادح من مدافعي أرسنال في السيطرة على الكرة على يسار منطقة جزاء الفريق استغلها بيرتراند تراوري ونجح في استخلاص الكرة ومررها بشكل عرضي أرضي بإتجاه زميله أولي واتكينس المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للحارس ماثيو ريان.