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محافظات

بعد هزيمة الزمالك.. عروسان بالغربية يحتفلان بخطوبتهما بقميص "غزل المحلة"

السبت 06/فبراير/2021 - 07:26 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى في الغربية مساء اليوم، إقامة حفل خطوبة عروسين هما للشاب احمد عبدالجليل ، 27  سنه، ونهرا ناصر 21 سنة حيث حرصا علي التقاط صوره سيلفي مع قميص نادي  غزل المحلة وجاء ذلك تعبيرا عن شدة حبهما للنادي عقب إلحاقه الخساره الأولي بفريق نادي الزمالك  ضمن فعاليات بطولة الدوري العام .

وصرح العريس "احمد عبدالجليل"  وشهرته شيتوس، أنه أصر على الاحتفال بتى- شيرت غزل المحلة هو وعروسه في حفل الخطوبة لعشقهما الشديد منذ الصغر للنادي والتشجيع له في كل المباريات .

كما أوضح  العريس أن التيشيرت جزء من فرحتهما بفوز نادي غزل المحلة على الزمالك. 

وفى وقت سابق حقق فريق غزل المحلة فوزًا قاتلًا أمام نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وأحرز نادي غزل المحلة هدفً قاتلًا في الدقيقة 95، عن طريق خالد الأخميمي، بعد كرة استغلها أحمد الشيخ وتخبط مدافعي الزمالك وانفرد بالمرمى وسدد الكرة وتصدى لها الحارس أبو جبل ولكن ارتدت الكرة لخالد الأخميمي الذي سددها في المرمى الخالي بسهولة.

وبهذا الفوز، رفع غزل المحلة رصيدة في النقطة 11 في المركز الـ10، بينما يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.
بعد هزيمة الزمالك.. عروسان بالغربية يحتفلان بخطوبتهما بقميص "غزل المحلة"
بعد هزيمة الزمالك.. عروسان بالغربية يحتفلان بخطوبتهما بقميص "غزل المحلة"
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