الرئيس السيسي: مصر تثمن خطوات الاتحاد الأفريقي في الإصلاح المؤسسي والإداري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يثمن الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية، في إطار عمليات الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، للاتحاد الافريقي، كما تقدم بالشكر إلى مفوضية الاتحاد الافريقي على ما بذلته من جهد لتنفيذ مقررات الأمم الأفريقية.



كما أكد الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام القمة الأفريقية، على أن مصر تعي أهمية الاستناد الى القانون للاتحاد الأفريقي، وذلك باعتباره الدستور الحاكم للدول الأعضاء، ومفوضية الاتحاد، أخذا في الاعتبار الولاية الكاملة للدول الأعضاء على عملية الاصلاح.



كما شدد الرئيس السيسي،على أهمية العمل بالهيكل الجديد للتوظيف مع الإلتزام بمراعاة الحصص والأنصبة في الوظائف وفقا لمبادئ التضامن ومدي مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي.