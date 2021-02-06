ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي: مصر تثمن خطوات الاتحاد الأفريقي في الإصلاح المؤسسي والإداري

السبت 06/فبراير/2021 - 07:06 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
إسراء صبري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يثمن الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية، في إطار عمليات الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، للاتحاد الافريقي، كما تقدم بالشكر إلى مفوضية الاتحاد الافريقي على ما بذلته من جهد لتنفيذ مقررات الأمم الأفريقية.

كما أكد الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام القمة الأفريقية، على أن مصر تعي أهمية الاستناد الى القانون للاتحاد الأفريقي، وذلك باعتباره الدستور الحاكم للدول الأعضاء، ومفوضية الاتحاد، أخذا في الاعتبار الولاية الكاملة للدول الأعضاء على عملية الاصلاح.

كما شدد الرئيس السيسي،على أهمية العمل بالهيكل الجديد للتوظيف مع الإلتزام بمراعاة الحصص والأنصبة في الوظائف وفقا لمبادئ التضامن ومدي مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دقيقة صمت.. القمة الأفريقية الاستثنائية تحيي ذكرى حفظة السلم وضحايا العنف.. صور

رئيس أفريقية البرلمان يثمن تكريم الإتحاد الأفريقي للرئيس السيسى على دوره فى إطلاق منطقة التجارة

شكري لمفوضية الاتحاد الأفريقي: نريد التزاما من إثيوبيا للتوصل لاتفاق قانوني حول سد النهضة

نص كلمة الرئيس السيسي في أعمال الدورة الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي

السيسي يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي

ترشيحاتنا

لأول مرة في تاريخ مونديال الأندية.. طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة الدحيل وأولسان هيونداي

قفز للمركز الرابع.. بيراميدز يداوي جراحه بالفوز على طلائع الجيش

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى

فرصة للتاريخ.. ماذا قال الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ؟

احذر استخدامها.. تعرف على أسوأ 20 كلمة مرور في العالم

ما بين مروان وليفاندوفسكي.. الأهلي وبايرن ميونخ في ميزان "سخرية المصريين"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هزيمة الزمالك.. عروسان بالغربية يحتفلان بخطوبتهما بقميص "غزل المحلة"

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجبنة والطماطم المجففة

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2