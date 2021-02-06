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الرئيس السيسى: مصر دخلت مفاوضات سد النهضة بحسن نية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي

السبت 06/فبراير/2021 - 07:17 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أسامة علي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر دخلت مفاوضات سد النهضة بحسن نية تحت مظلة الاتحاد الافريقى.

وأضاف السيسى خلال كلمته في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، أذاعتها "اكسترا نيوز" أن الدولة المصرية تثق فى قدرة الاتحاد الأفريقى، والرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

وشارك الرئيس السيسى اليوم فى عبر الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز خلالها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
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