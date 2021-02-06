خفض الفائدة غير جيد.. خبير: على المواطنين اللجوء للاستثمار وليس الادخار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن العديد من المواطنين لم يجهزوا أنفسهم على انخفاض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض يعتبر أمر جيد.





وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن المواطن يجب أن يلجأ لخيار الاستثمار بدلًا من الادخار، مشيرًا إلى أن الاستثمار أفضل وأسرع من الادخار الذي يتحول بعد ذلك إلى استثمار.





وأوضح أن الإقبال على شراء الذهب كملاذ أمن بالنسبة للمواطنين يعتبر إدخار وليس استثمار، خاصة أنها آمنة المخاطر، وأسعار الاستثمار في البورصة متدنية ونحتاج من الدولة المصرية طرح المشروعات القومية الناجحة، وأن تكون البنوك قاطرة الاستثمار.



