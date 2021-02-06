ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خفض الفائدة غير جيد.. خبير: على المواطنين اللجوء للاستثمار وليس الادخار

السبت 06/فبراير/2021 - 07:09 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن العديد من المواطنين لم يجهزوا أنفسهم على انخفاض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض يعتبر أمر جيد.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن المواطن يجب أن يلجأ لخيار الاستثمار بدلًا من الادخار، مشيرًا إلى أن الاستثمار أفضل وأسرع من الادخار الذي يتحول بعد ذلك إلى استثمار.

وأوضح أن الإقبال على شراء الذهب كملاذ أمن بالنسبة للمواطنين يعتبر إدخار وليس استثمار، خاصة أنها آمنة المخاطر، وأسعار الاستثمار في البورصة متدنية ونحتاج من الدولة المصرية طرح المشروعات القومية الناجحة، وأن تكون البنوك قاطرة الاستثمار.

ونوه بأنه لابد أن نزيد من قدرتنا الإنتاجية، وخلق بدائل لفتح شرايين غير طبيعية مثل المشروعات الصغيرة، مما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، حيث أن الدخل أثر على عدد كبير من فئات المجتمع، ومهم جدا أن نغير من سلوكياتنا في وقت الأزمات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار"المركزي" بالتثبيت

صناعة القرار في الأزمنة الحرجة: إدارة المخاطر

تعرف على أحدث أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلى

رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة للمصريين عن سعر الفائدة.. فيديو

سهر الدماطي: نريد تحويل الفكر الادخاري في مصر إلى استثماري

ترشيحاتنا

الشناوى هيفطس.. نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ

استفزاز جديد.. تصريحات خطيرة من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

ربنا يسترها.. تعليق كوميدي من أحمد موسى على قوة لاعبي بايرن ميونيخ قبل مواجهة الأهلي

من الاعتزال لـ التألق في المونديال .. أيمن أشرف قصة بطل من رحم المعاناة

احذر استخدامها.. تعرف على أسوأ 20 كلمة مرور في العالم

الكويت تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة إلى البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

2000 دولار .. سعر سويت شيرت نادين نسيب فى عيد ميلادها

تسهيل الولادة الطبيعية بمشروبات سحرية