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السيسي: تجربة مصر الرائدة في تطوير البنية التحتية مثال يسعدنا مشاركته مع الأفارقة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إسراء صبري
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التفكير في التكامل القاري لا ينفصل عن الإندماج الأقليمي، لأن البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من المشروعات الطموحة مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الإندماج والتكامل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام القمة الافريقية،البرنامج القاري يعد ركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، معقبا: لعل تجربة مصر الرائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية مثال قوي يسعدنا مشاركته مع الأشقاء الأفارقة، كأداة لأدوات تعزيز الاستقرار والتنمية في أفريقيا.

وأكد الرئيس السيسي، على دعم مصر الكامل لـ تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالاتحاد الأفريقي ومؤسساته وتدعيم أجندة 2036 وخطتها الأولي، فضلا عن تتنفيذ استحققات عام 2021 الفنون والثقافة والتراث.
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