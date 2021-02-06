ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

يرقدون في صمت لا يحملون اي غل لأحد من الأحياء أنهم الأموات الراقدون تحت التراب في مختلف مقابر  ولكن لم يتركهم الاحياء وحالهم ولكن قرر بعض معدمي الضمائر وضع أعمال وسحر أسود داخل المقابر أو بجوار أسوارها.

 

يوميا نستخرج أعمال وسحر تم عملها للتفرقة بين الأزواج وأسحار أخري متعلقة بالمرض وأخري لمنع الزواج وغيرها من الأعمال والأسحار والتي نهي الله عنها سواء علي جماجم او عظام أو ملابس او جريد وغيرها كثير ولكن يقدر الله لنا المساهمة في إستخراجها وإبطالها..بهذه الكلمات أكد الشيخ خالد طعيمة، والذي يقوم بتلك الأفعال تطوعيا ورفع الضرر عن مصابى السحر والدجل حديثه لموقع صدي البلد خلال قيادته حملة لتطهير مقابر قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق.

اقرأ ايضا:

محافظ الشرقية يشهد اصطفاف المعدات الهندسية المشاركة في تطوير قرى مركز الحسينية

أستكمل الشيخ "خالد" انه يقوم بالمساعدة والمساهمة في إستخراج الأسحار المدفونة بجوار أسوار المقابر بهدف رفع الأذي والضرر عن المتضررين مؤكدا انه قام بحملة داخل مقابر قرية أبونجاح في وقت سابق وأستطاع إستخراج العديد من الأسحار المدفونة.

 

وأضاف "طعيمة" حديثه انه يقوم بمشاركة مجموعات متطوعة من أهالي القري ويقوم بإرشادهم في البحث في بعض الأماكن وبالفعل نستخرج العديد من الأسحار والأعمال المختلفة والمتنوعة ونقوم في أخر الحملة بفك تلك الأعمال.

 

وأشار "طعيمة" انه من أخطر الأعمال والأسحار التي وجدها خلال حملاتها في القري عمل تم علي جريد للنخل والهدف منه المرض للمسحور مشيرا ان ذلك بسبب البعد عن الدين الإسلامي وتعاليمه الحنيفة.

 

وأكد الشيخ "خالد طعيمة" انهم تمكنوا خلال حملة التطهير في مقابر قرية النخاس من إستخراج قرابة نصف شيكارة مملوءة بالأعمال والأسحار المختلفة والمتنوعة ومن بينها عمل تم علي جمجمة قطة وأخر علي كفن وقالب طوب وأخري علي ورق وطلاسم .

 

وأضاف ان معظم تلك الأعمال والأسحار هدفها المرض والتفريق ووقف الحال مشيرا الي أن اللجوء للسحرة هو خطوة من خطوات الشرك ومظهر من مظاهر الجهل والذى انتشر بقري مصر خلال الفترة القليلة الماضية.

 

وأختتم الشيخ "خالد طعيمة" حديثة مناشدا الجميع بعدم إتباع السحرة والمشعوذين والدجالين ولا بد من التمسك بتعاليم الدين الإسلامي والعودة الي الصلاة والمحافظة علي الأذكار وقراءة القرأن.

أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية
أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية
أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية
أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية
أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية
أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية
أعمال وطلاسم.. شاهد ماذا عثر عليه بمقابر النخاس بالشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتهاك لحرمة الموتى.. كيف تفك الأعمال السفلية والطلاسم داخل المقابر

جمجمة وملابس داخلية.. مقابر سوهاج مليئة بالسحر والشعوذة.. وحملات التنظيف: وجدنا أكثر من 200 عمل سحري

هذا سبب وفاتهم.. تشييع جثمان الأب والجدة بعد الابنة بالشرقية

عزاء بسيط ..كيف تعامل أهالي النخاس عقب تشييع جثامين 3 من أسرة واحدة

فيديو جراف.. رحيل 3 من أسرة واحدة في نفس اليوم

الجنون حتى الموت.. حملة تنظيف المقابر تكشف كارثة بسوهاج

ترشيحاتنا

السودان يحذر إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة.. ويطالب بوساطة أمريكية - أوروبية

رمضان والسعيد وتراورى أبرزهم .. كورونا يضرب بيراميدز بعد إصابة 10 من نجومه

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها

بتهمة الفساد.. إحالة قيادات في الديوان الأميري الكويتي إلى النيابة العامة

بعد رحيلهما عن الفريق.. الإسماعيلي يفاوض هذا الثنائي

السيسي: نثق في قدرة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

بحليب جوز الهند .. وصفات خارقة لنمو الشعر ومنع تساقطه

بعد هزيمة الزمالك.. عروسان بالغربية يحتفلان بخطوبتهما بقميص "غزل المحلة"