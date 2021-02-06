قومي الإسماعيلية يكرم المرأة الحديدية.. الحاجة فاطمة خلعت ثوب المحاماة واستبدلته بالبناء لرعاية أطفالها

توجه وفد من مجلس قومي المراة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة عفاف الكومى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع المحافظة، بمشاركة لبنى زكى المقرر المناوبة وامل رجب عضو فرع المجلس بالإسماعيلية، أية أحمد وبسمة زكريا أعضاء مكتب الشكاوى بالامانة العامة بزيارة واحدة من النماذج النسائية المشرفة وهي الحاجة فاطمة إحدى السيدات المكافحات بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، وقام وتكريمها.
تلقب الحاجة فاطمة بالعمدة أو المرأة الحديدية، بعد رحلة شقاء وكفاح استمرت لنحو 45 عامًا، في مجال البناء، لرعاية أطفالها بعد انفصالها من زوجها.
وفي كلمتها: " أشادت دكتورة عفاف بالسيدة فاطمة وكفاحها الذى استمر لأكثر من ٤٠ عامًا، مرت خلالهم بصعاب كثيرة وعملت وسط الرجال وفى مهنتهم بكل رضا من أجل أكل العيش والحياة الكريمة"، مؤكدة على تكريمها في احتفالات مارس المقبل بالمرأة المصرية.