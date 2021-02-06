ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الحكومة تطبق منظومة ذكية للنقل في مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 07:23 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يوم الثلاثاء المقبل سوف يناقش مجلس النواب تعديلات على قانون المرور، ومصر تطبق منظومة جديدة للنقل الزكي.

واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الحكومة تطبيق منظومة زكية للنقل في مصر ولا نقف ضدها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "هناك تطوير كبير في منظومة النقل في مصر على كافة المحاور".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لجنة الأمن والدفاع القومي بحثت تعديلات قانون المرور في مصر"، مضيفا: "وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام أمر في غاية الأهمية ويعتبر الملصق الإلكتروني امن وامان للجميع".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

8 آلاف جنيه.. غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

مدحت قريطم يوجه رسالة هامة لأصحاب التوك توك والتروسيكل.. فيديو

إلغاء سير مركبات مر عليها 20 سنة| الداخلية تنهي الأزمة..فيديو

مدحت قريطم: 11 مليون مركبة تسير فى شوارع مصر.. فيديو

31 ديسمبر آخر موعد.. أحمد موسى يوجه تحذيرا شديد اللهجة لسائقي السيارات

أحمد موسى يناشد وزير الداخلية بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

ترشيحاتنا

فتاة سقارة.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار بفستان مكشوف فوق الركبة.. شاهد

بإطلالة جريئة.. زوجة كريم فهمي تتألق في عيد ميلادها

طريق الزمالك سالك ومصاعب أمام الأهلي.. مواجهات منتظرة للقطبين في كأس مصر

قفز للمركز الرابع.. بيراميدز يداوي جراحه بالفوز على طلائع الجيش

بعد انتخاب السلطة التنفيذية.. الجيش الليبي يعلن هوية القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة

استفزاز جديد.. تصريحات خطيرة من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

بحليب جوز الهند .. وصفات خارقة لنمو الشعر ومنع تساقطه

بعد هزيمة الزمالك.. عروسان بالغربية يحتفلان بخطوبتهما بقميص "غزل المحلة"