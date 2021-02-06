أحمد موسى: الحكومة تطبق منظومة ذكية للنقل في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يوم الثلاثاء المقبل سوف يناقش مجلس النواب تعديلات على قانون المرور، ومصر تطبق منظومة جديدة للنقل الزكي.





واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحكومة تطبيق منظومة زكية للنقل في مصر ولا نقف ضدها.





وتابع الإعلامي أحمد موسى : "هناك تطوير كبير في منظومة النقل في مصر على كافة المحاور".



