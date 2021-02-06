حبس عصابة الاتجار فى المواد المخدرة بقليوب

أمرت نيابة قليوب بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بالإتجار في المخدرات 4 ايام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وشادو و180 قرص مخدر.









وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المواد المخدرة المضبوطة، وإرسالها للمعمل الجنائي.





وكانت المعلومات السرية وردت للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي ببيع 3 عاطلين بقليوب مواد وأقراص مخدرة على المتعاطين والمدمنين في وضح النهار بقليوب.





وبعرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.





وبإعداد الأكمنة اللازمة جرى القبض على المتهمين وهم "ع.س" عاطل بحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 350 جرام ومبلغ مالي 120 جنيه وهاتف محمول، "س.ر.م" عاطل بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جرام، ومبلغ 160 جنيه وهاتف محمول، و"ا.ع.ح" 27 عام عاط بحوزته 180 قرص مخدرً ومبلغ 240 جنيه، وهاتف محمول، وجميعهم مقيمين بقليوب البلد.





من ناحية اخرى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق أتوبيس اقتحم أحد الأكمنة ودهس ضابط وأمين شرطة أثناء استيقافة لطلب التراخيص بنزلة قليوب على الطريق الدائري.





صدر الحكم في برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين وعضوية المستشارين أشرف فتحي ويصا، وياسر عادل حجازي وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.





وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهم ويدعى فايز سيد عبد العال سائق وبعرضه علي النيابة أمرت بحبسه وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب لسؤاله حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتحفظ عليها بمكان الحادث لبيان ملابسات وظروف الواقعة.





واعترف المتهم بأنه قاد الأتوبيس برعونة وسرعة جنونية أثناء محاولة الضابط الشهيد ايقافه بكمين نزلة قليوب لسؤاله عن رخصته وعندما علم أن الضابط سقط تحت عجلات الأتوبيس أسرع بالهرب إلا أنه سقط في قبضة الأجهزة الأمنية.





وأكدت التحقيقات أن الشهيد النقيب مصطفى عبدالجليل، حاول ايقاف الأتوبيس عند نزله قليوب أعلى الدائري لسؤال السائق عن رخصة القيادة وبالفعل بدأ السائق في التوقف ولكن عندما اقترب منه الضابط أسرع بالأتوبيس في الوقت الذي حاول فيه الضابط التعلق بالباب قبل أن يسقط تحت العجلات ليلقى مصرعه في الحال.