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السيسي: مصر ترحب بالانضمام إلى مجموعة العمل الأفريقية لتوفير اللقاح

السبت 06/فبراير/2021 - 07:33 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إسراء صبري
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية حماية تراثنا الإفريقي والترويج البناء للثقافة الإفريقية، لاسيما أننا بصدد افتتاح العديد من المشروعات الثقافية والأثرية والمتحفية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي سيعد أكبر المتاحف عالميًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام القمة الافريقية، ليس ثمة شك فيما تمثله جائحة كورونا من تحد كبير أمام قارتنا الأفريقية، بما يستوجب المزيد من التضامن والتكاتف بين شعوبنا وحكوماتنا، من أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، والحد من تداعياته الخطيرة على حياة ومستقبل شعوبنا وأبنائنا.

وأكمل: نثمن الدور الذي يقوم به كل من مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، والصندوق الإفريقي للاستجابة لفيروس كورونا ولمجموعة العمل الأفريقية المعنية بتوفير اللقاح، منوها إلى أن مصر ترحب بالدعوة الموجهة للانضمام إلى هذه المجموعة، ونؤكد حرصنا على الاضطلاع بمسئولياتنا سعيًا لتوفير اللقاح لدول القارة.
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