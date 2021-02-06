وكيل زراعة الفيوم يتابع أعمال نظم الري الحديث بقرية سيلا

قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالمرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي مركز الفيوم بحضور النائب محمد محمود عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز الفيوم، والدكتورة اماني صيام مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم، والدكتورة ولاء فتحي مدير إدارة التجارب بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم.





أكد وكيل الوزارة مع المزارعين أهمية الري الحديث في الأراضي القديمة والجديدة ، حيث تم تنفيذ مشروع الرى الحديث بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم من رى الغمر بمساحات كبيرة وتم رصد تزايد رغبة من المزارعين فى تحديث نظم الرى الأمر الناتج عن تكثيف حملات التوعية والتواصل المستمر والمتابعة معهم في هذا الصدد، وذلك في إطار التواصل المستمر والمتابعة مع المزارعين وتوعيتهم باهمية دور الرى الحديث في ترشيد استهلاك المياه وعدم وجود حشائش وتوفير الاسمدة والمبيدات وتحسين خواص التربة حيث تم تنفيذ طرق الرى الحديث فى رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وترشيد استهلاك مياه الري.





وناشد وكيل وزارة الزراعة كافة المزراعين بضرورة تحويل رى الأراضي إلى الري الحديث وخاصة فى الأراضي الرملية لأن الانتاجية من الرى الحديث يعطى انتاجية عالية جدا وذلك للحفاظ وللحد من هدر المياه التى نحتاجها فى الرى ومياه الشرب والزراعة ولابد من الحفاظ على المياه لاننا بنتوسع فى الاراضى الزراعية وعدد السكان .





وأضاف بالنسبة للاراضى القديمة سيتم تحويل بعضها الى الرى الحديث والبعض الاخر التى تروى بالراحة سيتم تطهير الرى الحقلى بها وعمل مواسير فيها لترشيد استهلاك المياه.









استقبل اليوم الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويرافقه الدكتور محمد فهيم رئيس مركز المناخ، استعدادا لزيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظة الفيوم المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وشدد صالح على تحمل كل مدير إدارة مسئولياته، وسرعة التوجيه لجميع العاملين بقطاع الزراعة بالفيوم حتى تتم الزيارة بنجاح.

وقام مستشار الوزير بتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية s.p.f بكوم أوشيم وكان في استقبالهم الدكتور منير الصفتى مدير المشروع والمهندس .ممدوح بدوى مدير الإدارة الهندسيه والتركيبات، والمهندس سامى الحكيم مدير الشؤون الوقائية والمهندس عمر معوض مدير الإنتاج.

كما تفقد منطقة غرب الفيوم للزراعة الآلية وكان في استقبالهم المهندس ممدوح سعد مدير عام إدارة غرب الفيوم والمهندس محمود كمال مدير محطة الزراعة الآلية، إذ أن محطة الزراعة الآلية فى إطسا بمحافظة الفيوم تعد من أفضل محطات الفيوم، حيث يوجد بها ورشة متوسطة لإصلاح الجرارات التابعه للمنطقة، كذلك تخدم نحو 50 جمعيه زراعية مساحتها 97 ألف فدان.

وأيضا ينفذ بها مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة، والذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم والمنيا، بالتعاون بين الحكومتين المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، والإيطالية ممثلة في وكالة التعاون ومعهد سيام باري بإيطاليا، بهدف رفع مستوى إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري.





















