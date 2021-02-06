وكيل زراعة الفيوم يتابع أعمال نظم الري الحديث بقرية سيلا

قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالمرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي مركز الفيوم بحضور النائب محمد محمود عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز الفيوم، والدكتورة اماني صيام مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم، والدكتورة ولاء فتحي مدير إدارة التجارب بمحطة البحوث الإقليمية بالفيوم.
أكد وكيل الوزارة مع المزارعين أهمية الري الحديث في الأراضي القديمة والجديدة، حيث تم تنفيذ مشروع الرى الحديث بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم من رى الغمر بمساحات كبيرة وتم رصد تزايد رغبة من المزارعين فى تحديث نظم الرى الأمر الناتج عن تكثيف حملات التوعية والتواصل المستمر والمتابعة معهم في هذا الصدد، وذلك في إطار التواصل المستمر والمتابعة مع المزارعين وتوعيتهم باهمية دور الرى الحديث في ترشيد استهلاك المياه وعدم وجود حشائش وتوفير الاسمدة والمبيدات وتحسين خواص التربة حيث تم تنفيذ طرق الرى الحديث فى رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وترشيد استهلاك مياه الري.
وناشد وكيل وزارة الزراعة كافة المزراعين بضرورة تحويل رى الأراضي إلى الري الحديث وخاصة فى الأراضي الرملية لأن الانتاجية من الرى الحديث يعطى انتاجية عالية جدا وذلك للحفاظ وللحد من هدر المياه التى نحتاجها فى الرى ومياه الشرب والزراعة ولابد من الحفاظ على المياه لاننا بنتوسع فى الاراضى الزراعية وعدد السكان .
وأضاف بالنسبة للاراضى القديمة سيتم تحويل بعضها الى الرى الحديث والبعض الاخر التى تروى بالراحة سيتم تطهير الرى الحقلى بها وعمل مواسير فيها لترشيد استهلاك المياه.