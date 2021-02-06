ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة شقيقين في حادث إنقلاب سيارة ببني سويف

السبت 06/فبراير/2021 - 07:24 م
نقل مصابين
نقل مصابين
Advertisements
محمد عبدالحليم
أصيب شقيقان  فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من  نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من  نفق ابو صالح  نطاق محافظة بنى سويف.
وانتقلت سيارة  إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى  كلا من على 
على صبرى السباعى مقيم  الشرقيه 40 سنه ، موظف بالمطار و محمد صبرى السباعى السباعى 41 سنه  مصاب جرح قطعى بالرأس حوالى 5سم ، ووجة الدكتور صلاح حسن جودة مدير المستشفى بتقديم  العلاج اللازم لهم .
إقرأ ايضا :

وفي نفس السياق  اصيب زوج وزوجتة وأربعة من أولاده فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى شمال نفق ابو صالح بنحو 2 كيلوا نطاق محافظة بنى سويف.
وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى  كلا من على عمر محمد 35 سنة ، مصاب اشتباه نزيف بالبطن والصدر  واولاده عبدالرحمن 8 سنوات ، خديجة 6 اشهر ، مريم 11 سنة ، عمر 6 سنوات ،زينب ناجى عبدالعليم 37 سنة مصابين بكدمات  سطحية ولم يتم حجزهم بالمستشفى. وجميعهم مقيمون مركز ملوى محافظة المنيا. ووجة الدكتور صلاح حسن جودة مدير المستشفى بتقديم  العلاج اللازم لهم .

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

2000 دولار .. سعر سويت شيرت نادين نسيب فى عيد ميلادها

تسهيل الولادة الطبيعية بمشروبات سحرية