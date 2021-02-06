إصابة شقيقين في حادث إنقلاب سيارة ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من على

على صبرى السباعى مقيم الشرقيه 40 سنه ، موظف بالمطار و محمد صبرى السباعى السباعى 41 سنه مصاب جرح قطعى بالرأس حوالى 5سم ، ووجة الدكتور صلاح حسن جودة مدير المستشفى بتقديم العلاج اللازم لهم .

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وفي نفس السياق اصيب زوج وزوجتة وأربعة من أولاده فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى شمال نفق ابو صالح بنحو 2 كيلوا نطاق محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.