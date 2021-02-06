بهدفي فاران.. ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على هويسكا ويرتقى لوصافة الليجا





ويدين ريال مدريد بهذا الفوز للاعبه رفائيل فاران الذي أحرز هدفي الملكي بالمباراة. ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، ويبعد بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.





وافتتح خابي جالان التسجيل لصالح هويسكا في الدقيقة 48 من زمن اللقاء، ثم استطاع رفائيل فاران أن يدرك التعادل بعد 7 دقائق من هدف هويسكا.





وقبل النهاية بست دقائق نجح فاران في أن يضيف الثاني له ولفريقه، ويضع ريال مدريد في المقدمة. وظلت النتيجة 2 – 1 منذ هدف فاران وحتى النهاية، ليعود ريال مدريد لسكة الانتصارات بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام ليفانتي.

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على هويسكا ( 2 – 1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.