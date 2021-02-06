ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بلا منافس.. إعادة انتخاب موسى فكي رئيسًا للمفوضية الإفريقية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:36 م
موسى فكي
موسى فكي
Advertisements
محمد عثمان
تمكن رئيس المفوضية الإفريقية الحالي، التشادي موسى فكي، اليوم السبت، من الفوز بولاية ثانية لرئاسة المفوضية الإفريقية، وذلك خلال اجتماع القمة الإفريقية التي عقدت افتراضيًا بسبب وباء فيروس كورونا.

وصوتت الدول الإفريقية إلكترونيًا على تعيين رئيس المفوضية الإفريقية الجديد، حيث كان فكي، المرشح الوحيد لهذا المنصب، إذ لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له في المواعيد الرسمية المقررة للترشح.

وولد فكي في 21 يونيو 1960 في مدينة بيلتين شرقي تشاد، ودرس العلوم القانونية في فرنسا وحصل على الدكتوراة في القانون العام.

وتولى فكي العديد من المناصب الهامة منها وزير الخارجية بدولة تشاد، ومنصب رئيس الحكومة التشادية ما بين 2003 و2005.

كما ترأس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشهر ديسمبر 2015، ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في سبتمبر 2013.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

بحليب جوز الهند .. وصفات خارقة لنمو الشعر ومنع تساقطه

بعد هزيمة الزمالك.. عروسان بالغربية يحتفلان بخطوبتهما بقميص "غزل المحلة"