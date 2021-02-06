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زلزال 4.2 ريختر يضرب أسوان

السبت 06/فبراير/2021 - 07:37 م
أحمد الشاهد
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد مساء اليوم  السبت هزة أرضية جنوب شرق أسوان وعلى بعد 207 كم غرب مدينة حلايب .

جاء الزلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ، بخط عرض 22.18شمالا ، وخط طول 34.64شرقا وبعمق 19 كم ، ولم يشعر المواطنين بهذه الهزة .

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد نفى ما تم تداوله من أخبار على بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث زلزال بـ مدينة شرم الشيخ يوم الخميس الماضي الموافق 4 من فبراير الجاري .
وقال "القاضي" خلال تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، لم نسجل اليوم حدوث أي هزات أرضية في المناطق المذكورة.

وأضاف أن المعهد يمتلك كافة الأجهزة التي ترصد أدق الهزات ، ويتم تسجيلها من خلال شبكة رصد الزلازل بالمعهد.

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