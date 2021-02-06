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يربط الشبكات.. أحمد موسى: مكان اختيار مركز النقل المتكامل عبقري

السبت 06/فبراير/2021 - 07:39 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
 علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الرئيس السيسي مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولى.
 
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مكان اختيار مركز النقل المتكامل عبقري ومن خلاله يتم ربط كل شبكات النقل في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   طلب الرئيس السيسي في جولته بالأمس من الانتهاء من هذا المركز خلال العام الحالي من اجل تسهيل ربط المحافظات ببعضها البعض وسهولة الحركة والتنقلات في شبكة الطرق في مصر ".
 
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولى. 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مركز النقل الجماعى يتضمن المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمي، ومركز تجاري، ومجمع إداري، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق. 

ويتميز موقع الجغرافى للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولي وذلك ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويساعد علي تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة. 

ووجه الرئيس بأن يتضمن مركز النقل الجماعى بمحطته الدولية جميع الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به وذلك لإستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس ليصبح بعرض ٩ حارة مرورية لكل إتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائري ليصبح إجمالي عدد ۸ حارة مرورية لكل إتجاه، فضلًا عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائري وطريقي السويس ومحور محمد نجيب.
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