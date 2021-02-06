عقب الفوز على الطلائع.. أول تعليق من نجم بيراميدز بعد العودة للانتصارات

قال نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز وقائد فريق الكرة في مباراة طلائع الجيش، إنه سعيد للغاية بالفوز الذي حققه الفريق بهدف دون مقابل وحصد ٣ نقاط غالية في مشوار الدوري الممتاز، وأهمية الانتصار أنهً جاء بعد نتائج غير جيدة في اللقاءات الأخيرة.





شدد دونجا على أن الفوز مهم للغاية واللاعبون تعاهدوا أمام رئيس النادي بالقتال على الفوز، كما أن الطريقة الجديدة التي طبقها الفريق كانت جيدة للغاية، والانتصار سيعيد بيراميدز إلى مشواره ومساره الطبيعي.





دونجا أوضح أن الدوري ما يزال في بدايته وهناك مباريات أكثر ما تزال موجودة ومن المنتظر التعويض في اللقاءات المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن رغم الظروف وحققوا الانتصار والثلاث نقاط.





نفى دونجا ما يتردد عن وجود مشاكل داخل الفريق موضحا أن النتائج هي سبب كل هذه الأخبار المغلوطة التي تخرج وقت النتائج السلبية وإذا كانت النتائج أفضل فلن تكون هناك أي أخبار غير صحيحة والفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر وتعاهدوا على المنافسة والقتال في كل مباراة وبطولة.





تحدث دونجا عن تواجده في المنتخب موضحا أنه يبذل قصارى جهده ويحاول التطور ليتواجد مع الفريق وفي النهاية الاختبار يخص الكابتن حسام البدري المدير الفتي.