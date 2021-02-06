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فن

بكلمات مؤثرة .. انتصار تنعى الراحل عزت العلايلي

السبت 06/فبراير/2021 - 07:47 م
انتصار
انتصار
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محمد بدران

نعت الفنانة انتصار، الفنان  الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية امس الجمعة.

ونشرت انتصار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة للفنان عزت العلايلي، وعلقت عليها:  البقاء لله  وحده  الفنان  فنان العرب  عزت العلايلي مع السلامه يا مشرفنا   ربنا يغفر لك ويكرمك ويعفو عنك  ويدخلك فسيح  جناته امين  يارب"

وتابعت الفنان الموهوب  القامه المتسامح الممثل  الكريزما الاب المحترم المتحضر الصبور  المستمع  صاحب الرأي  الشيك  اوي"

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده امس الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.

وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية. 

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