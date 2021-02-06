في أحدث ظهور.. ماجد المصري لـ الجمهور: يا جمالك يا مصر ربنا يحفظك

من ناحية اخرى عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما، وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد": "إنه لا مانع لديه من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".



وتابع: "أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة". وأضاف ماجد: "أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا".