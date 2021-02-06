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محاور طرق ومشروعات تنموية.. أحمد موسى: الجمعة تحول إلى يوم عمل للرئيس السيسي

السبت 06/فبراير/2021 - 07:48 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الرئيس السيسي مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري مقابل مطار القاهرة الدولى.
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يوم الجمعة تحول الى يوم عمل للرئيس السيسي، والرئيس يجري جولات تفقدية لكافة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ". 

وتابع الإعلامي موسى :"  الرئيس السيسي لا يجلس في منزله يوم الجمعة ولكنه يتابع حجم الإنجاز في كافة المشروعات، و تفقد بالأمس أخر التطورات في تطوير منطقة الكيلو 4.5 وعزبة الهجانة ، ومحاور طرق مناطق شرق القاهرة ".  

وأكمل :"  يتم تسوية الجبال والمرتفعات من أجل تنفيذ المشروعات التنموية  وانشاء شبكات الطرق، وهذا ما حدث في منطقة شرق القاهرة ".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولى. 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مركز النقل الجماعى يتضمن المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمي، ومركز تجاري، ومجمع إداري، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق. 

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