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حوادث

ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و 4 سيدات فى ناد صحي بالغردقة..تفاصيل

السبت 06/فبراير/2021 - 08:22 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تمكن ضباط مكتب الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من القبض على شبكة دعارة، تديرها 4 سيدات ورجل، بأحد الأندية الصحية في مدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحرالاحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، بتمكن المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث قسم حماية الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب، وكيل مباحث القسم، من القبض على شبكة دعارة مكونة من أربع سيدات ورجل، إضافة إلى شخصين آخرين من العملاء المترددين على المكان، بأحد الأندية الصحية بمنطقة الهضبة، جنوب شارع الشيراتون بمدينة الغردقة.

 

ووردت معلومات إلى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر بأن رجلًا و4 سيدات يديرون أحد الأندية الصحية للأعمال المنافية للآداب بمدينة الغردقة، بمقابل مادي، وبعد جمع المعلومات أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم بدائرة قسم أول الغردقة، ومعهم اثنان من الرجال أثناء ممارسة الرذيلة.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا باعتيادهم ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها بمقابل مادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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