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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بطوخ والخانكة .. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 07:49 م
محافظه القليوبيه
محافظه القليوبيه خلال الجوله
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13 بنها – إمياى – العمار بمركو طوخ والجاري رصفه بطول 15 كيلو، بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا مركز القناطر الخيرية بتكلفة 35 مليون جنيه.

ويجرى الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية FDR الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأكد المحافظ أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

من ناحية اخرى تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل منزل الطريق الدائري نزلة مسطرد، ووجه المحافظ بتشجير المنطقة واستغلالها في مشروعات للشباب.
كما تفقد المحافظ مشروع الـ30 مليون بيضة للاطمئنان على سير العمل بالمشروع حيث التقى المحافظ بأعضاء مجلس إدارة المشروع الجدد وأبدوا عن استعدادهم لتطوير المشروع خلال الفترة المقبلة، وزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع.

من ناحية اخري أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 4 طلب تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين 222116 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و246 مليونا و385 ألف جنيه. 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بطوخ والخانكة .. صور
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بطوخ والخانكة .. صور
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بطوخ والخانكة .. صور
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