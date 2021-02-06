ناس قاعدة في البيت مش لاقية ثمن مواصلة.. أحمد موسى لـ النواب: لازم نخلي بالنا من المواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سيناقش تعديلات قانون المرور، مضيفا:" مصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من الضروري تخفيف التكاليف على المواطن في الفترة الحالية ".
وتابع موسى :" واحنا بنعمل تعديلات قانون المرور ووضع تكاليف رسوم تطوير منظومة النقل الذكي لازم نخلي بالنا من المواطن ".
وأكمل:" محدش قال مش هيدفع قيمة الملصق الإلكتروني ولكن يجب أن نخلي بالنا من الناس واحنا بنضيف ارقام، وفي ناس قاعدة في بيتها مش لاقية ثمن مواصلة ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى : "هناك تطوير كبير في منظومة النقل في مصر على كافة المحاور".