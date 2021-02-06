ناس قاعدة في البيت مش لاقية ثمن مواصلة.. أحمد موسى لـ النواب: لازم نخلي بالنا من المواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سيناقش تعديلات قانون المرور، مضيفا:" مصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من الضروري تخفيف التكاليف على المواطن في الفترة الحالية ".





وتابع موسى :" واحنا بنعمل تعديلات قانون المرور ووضع تكاليف رسوم تطوير منظومة النقل الذكي لازم نخلي بالنا من المواطن ".





وأكمل:" محدش قال مش هيدفع قيمة الملصق الإلكتروني ولكن يجب أن نخلي بالنا من الناس واحنا بنضيف ارقام، وفي ناس قاعدة في بيتها مش لاقية ثمن مواصلة ".