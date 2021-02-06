في عيد ميلاد زوجها.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي برفقة عبدالمنصف

وجّهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة رومانسية لزوجها لاعب كرة القدم محمد عبدالمنصف وذلك احتفالا بعيد ميلاده وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت لقاء فيديو، وعلقت :" شُكرًا لكل الأصدقاء اللي بذلوا مجهود كبير ان الڤيديو يطلع واللي شاركونا حُبهم وامنياتهم ..شكرًا للجميع شكر خاص كابتن أحمد غانم شكرا خاص للدكتور محمود رمضان " وادي دجلة".
وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة لقاء الخميسي برفقة زوجها.
وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.