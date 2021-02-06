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أحمد موسى لـ المواطنين: ركزوا في فيديوهات تفقد الرئيس للمشروعات التنموية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:55 م
المشروعات التنموية
المشروعات التنموية
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الرئيس السيسي مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولى.
 
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  من المهم أن يركز المواطن في فيديوهات تفقد الرئيس السيسي  للمشروعات التنموية ، والدولة المصرية بها كم كبير من الإنجازات في كافة القطاعات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   هناك محاور طرق كثيرة تم تنفيذها على أرض مصر وفيديو تفقد الرئيس السيسي بالأمس لمركز النقل المتكامل  أظهر كم هائل من  محاور الطرق".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولى. 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مركز النقل الجماعى يتضمن المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمي، ومركز تجاري، ومجمع إداري، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق. 

ويتميز موقع الجغرافى للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولي وذلك ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويساعد علي تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة. 
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