فتاوى تشغل الأذهان ..هل النوم ينقض الوضوء.. والإفتاء: تفليج الأسنان لقبح منظرها أو لمرض بها لا بأس فيه.. وختان الإناث عادة وليس فريضة والنبى لم يختن بناته

هل يجوز صلاة السنن جهرية أم كلها سرية؟.. الإفتاء تجيب

حكم ترديد قراءة سورة الفاتحه خلف الإمام فى الصلاة الجهرية





نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، نرصدها في التقرير الآتي:





هل النوم ناقض للوضوء .. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.





وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك ، إن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح.





الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافًا للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض.





الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعى ورواية عن الإمام أحمد.





وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلى، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.









تفليج الأسنان





قالت دار الإفتاء، إن تفليج الأسنان المنهي عنه هو ما كان بقصد إظهار صغر السن وزيادة الحسن والجمال؛ لأن فيه تدليسًا وغشًا، وتغيرًا لخلق الله تعالى.





وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: أما ما كان بقصد التداوي وإخفاء العيوب وتحسين صورة الأسنان فإنه جائز شرعًا ولا شيء فيه، فإن احتاج المرء إلى تفليج أسنانه لقبح منظرها أو لمرض ألمَّ بها، فلا بأس به.





وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات التجميل لإزالة التشوه ولرفع الضرر.





وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم عمل عملية تجميل للأسنان حيث تسبب جرحا في الشفاة من الداخل وتتسبب في آلام الفك واللثة؟»، أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها وقد ثبت أن عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ، «قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» سنن أبي داود (4/ 92).





حكم عملية التجميل لإزالة النمش

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تقول صاحبته "عندى نمش ووحمات في وجهي وأريد أزيلهم فهل هذا حرام؟





وأجابت لجنة الفتوى عن السائلة قائلة: «إن كـان هـذا النـمـش والـوحمـات فـي الـوجـه عيبًـا واضـحًـا ومشوهًـا للخلقـة؛ فلا حـرج عليـكِ فـي إجـراء عملية التجميل، ولا يدخل مثل هذا في تغيير خلق الله».









ختان الإناث"

قالت دار الإفتاء، إن بعض المسلمين يظن أن قرار "منع ختان الإناث" مخالف للشريعة الإسلامية ‎والحقيقة غير ذلك، فقضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث.





وأضافت الدار عبر الفيسبوك: انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة.





‎ولم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام.





‎واكدت أن استمرار هذه العادة كان من باب المباح، حتى قرر الأطباء أن ختان الإناث له أضرار خطيرة قد تصل إلى الموت، فحرم ختان الإناث لهذا الضرر.





هل يجوز صلاة السنن جهرية أم كلها سرية





ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صلاة السنن جهرية أم كلها سرية؟





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السرية والجهرية من في الفرائض بحسب وقتها، فالنهاري منها سري، والمسائي يكون جهريا.

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وأضاف، أنه بالنسبة للسنن والنوافل، فإنه لم يرد عليا شئ بشأن مشروعية الجهر بصلاة السنن، منوها أنه مع ذلك فلو جهر المصلي في صلاة السنن فلا يكون قد ارتكب أمرا محرما.





قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم ترديد قراءة سورة الفاتحه خلف الإمام فى الصلاة الجهرية؟





وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإمام في الصلاة الجهرية أحيانا يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة ، تتيح للماموم أن يقرأ فيها الفاتحة.





وأضاف، أنه لم يثبت أن رسول الله فعل ذلك،وانتظر كثيرا لقراءة المأمومين، منوها أن سكوت رسول الله بعد قراءة فاتحة الكتاب يعد من جنس وقوفه على أواخر الآيات.





وتابع: الإمام غير مكلف أن ينتظر لقراءة المأموم ولا من السنة ذلك، وعلى المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، فإن أطال الإمام السكوت وشرع المأموم في قراءة الفاتحة فعند بعض العلماء يرون جواز إنهاء القراءة، وآخرون رأوا قطعها والإنصات إلى الإمام.



