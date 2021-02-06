يتسبب في كوارث.. أحمد موسى يطالب بالحبس الوجوبي لمن يسير عكس الاتجاه

علق الإعلامي أحمد موسى، على مناقشة مجلس النواب لـ تعديلات على قانون المرور، قائلا:" مصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي".





واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا عايز من مجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون المرور معاقبة من يسير عكس الاتجاه بالحبس الوجوبي ".





وتابع موسى :" السيارات التي تسير عكس الاتجاه تتسبب في كوارث وحوادث كثيرة على الطرق، وعلى المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق".





وتابع : "هناك تطوير كبير في منظومة النقل في مصر على كافة المحاور".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام أمر في غاية الأهمية ويعتبر الملصق الإلكتروني امن وامان للجميع".