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يتسبب في كوارث.. أحمد موسى يطالب بالحبس الوجوبي لمن يسير عكس الاتجاه

السبت 06/فبراير/2021 - 08:06 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى،  على مناقشة  مجلس النواب  لـ تعديلات على قانون المرور،  قائلا:" مصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي".

واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا عايز من مجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون المرور معاقبة من يسير عكس الاتجاه بالحبس الوجوبي ".

وتابع موسى :"  السيارات التي تسير عكس الاتجاه تتسبب في كوارث وحوادث كثيرة على الطرق، وعلى المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق".

وتابع  : "هناك تطوير كبير في منظومة النقل في مصر على كافة المحاور".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام أمر في غاية الأهمية ويعتبر الملصق الإلكتروني امن وامان للجميع".
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