2000 دولار .. سعر سويت شيرت نادين نسيب فى عيد ميلادها

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها حيث شاركت جمهورها عن طريق نشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وتألقت نادين نسيب؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية سويت شيرت من ماركة GUESS وبلغ سعره 2000 دولار.





تشارك نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل "النقيب سما" والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني العام الماضي إلا أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى توقف تصوير المسلسل وتأجيله للعام الحالي.





وكانت نادين نسيب نجيم خضعت لعدد من عمليات التجميل بسبب تعرضها لتشوه في الوجه جراء اصابتها بسبب انفجار مرفأ بيروت شهر أغسطس الماضي 2020