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توك شو

ربنا يسترها.. تعليق كوميدي من أحمد موسى على قوة لاعبي بايرن ميونيخ قبل مواجهة الأهلي

السبت 06/فبراير/2021 - 08:17 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى،  النادي الأهلى على فوزه في مباراته الأولى أمام الدحيل والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للاندية وملاقاة نادي بايرن ميونخ بطل أوروبا. 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الناس كلها كانت مشغولة يوم الخميس بتشجيع النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي كان جيد جدا في الشوط الأول من مباراة الدحيل ".


وأكمل موسى:"  لو فتحنا سيرة الماتش أمام بايرن ميونخ هيفتح علينا باب مش عايزينه، وربنا يسترها".

وقال مازحا :"  لاعبي البايرن يمتلكون قدرات مهارية وفنية وبدينة مرتفعة للغاية وبسم الله ما شاء الله عليهم، دول بيهاجموا بـ 5 لاعبين ".

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.

 وهنأ الخطيب اللاعبين بالفوز وطالبهم بالعودة للحظر الإعلامي من جديد خاصة أنهم مقبلون علي مباراة قوية للغاية.

وأضاف بيبو للاعبين:" مواجهة بايرن ميونيخ في بطولة رسمية ونصف نهائي مونديال العالم للاندية لا تتكرر كثيرًا..وقد لا يعيشها جيلكم من جديد..لعبنا هنا في مونديال العالم خمس مرات ولم نواجه بطل أوروبا في المربع الذهبي".

وأوضح:" هي فرصة للتاريخ ..التركيز والإلتزام بتعليمات الجهاز الفني واللعب باسم ناديكم وبلدكم شئ أساسي ..استمتعوا بتلك المباراة ..نريد ان نقدم أنفسنا للعالم بالصورة الصحيحة"، وتابع:" ليس مطلوب منكم الفوز ..العبوا دون ضغوط ..قدموا مستواكم وأظهروا قدراتكم ".
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