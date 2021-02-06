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أخبار العالم

البرلمان البحريني يصدر بيانًا بشأن العمليات الإرهابية الفاشلة في المملكة

السبت 06/فبراير/2021 - 08:15 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، اليوم السبت، بيانًا أشادت فيه بجهود الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، في إحباط العمليتين الإرهابيتين، التي استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بالعاصمة.

وأعربت اللجنة، عن استنكارها وإدانتها للعمل الإرهابي الجبان، الذي يسعى لتهديد الأمن والاستقرار، وتعريض أرواح الأبرياء للخطر، مؤكدة على دعمها لكافة الإجراءات القانونية والأمنية التي تقوم بها الجهات المعنية للحفاظ على أمن البلاد، والحفاظ على حياة أفراد المجتمع، وحماية المنشئات الحيوية، والمكتسبات الحضارية في البلاد، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.

وشددت اللجنة على أن مملكة البحرين تمضي قدما في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن الأعمال الإرهابية لن تتمكن من عرقلة الجهود الوطنية، في ظل مواجهة تحديات جائحة كورونا، والتطورات والمستجدات في الساحة المحلية والمنطقة.

وأكدت اللجنة أن الشعب البحريني الذي وقف مع قيادته ووطنه في كافة الأزمات، وأحبط مخططات الشر والفتنة، بمؤسساتها ومنابرها، وعزز من الوحدة الوطنية، وتمسك بالثوابت الوطنية الراسخة، وحافظ على السلم المجتمعي، سيتصدى لجميع الأعمال الإرهابية ومن يقف وراءها ويحرض عليها.

ودعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالبرلمان البحريني جميع مؤسسات المجتمع للقيام بواجبها الوطني في دعم الجهود الأمنية، والرفض المعلن لكافة الممارسات الإرهابية.
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