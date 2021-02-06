أسامة ربيع: حوافز قناة السويس جلبت 4085 سفينة جديدة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن نتائج العام الخاصة بقناة السويس، يعد نموذجا ناجحا في كيفية إدارة قناة السويس للعبور خلال الأزمات، معقبًا: حافظنا على عبور السفن والعائد الخاص بالدولار وفقا للمعدلات الطبيعية.





وأكمل: عندما شعرنا بأن أزمة كورونا ستكرر أزمة 2008 و2016 ومدى تأثر قناة السويس بهم، ولهذا قمنا بطرح حوافز مناسبة وجيدة تعمل على جلب سفن جديدة، معقبا: بالفعل الحوافز استطاعت ان تجلب 4085 سفينة جديدة لم يكونوا لدينا.





وأضاف "ربيع" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، أن الصين كانت تملتك أكبر عدد من السفن التي تمر من خلال القناة، ولهذا كان يجب علينا دراسة الواقع ووضع الحلول، مشيرا إلى أنه فضلا عن الحوافز التي قامت القناة بطرحها قامت القناة بتقديم خدمة مميزة وأيضا افتتاح اتصال مع كل التوكيلات والشركات الخاصة بالقطاع البحري لدراسة مكالبهم.





أوضح أن قناة السويس قدمت تخفيضات تصل إلى 17% للسفن القادمة من غرب أوروبا، ومن 45 إلى 75% للسفن القادمة الساحل الشرقي الأمريكي، وعليه استطعنا أن نجلب سفن جديدة وحافظنا على معدلات القناة.



