برلمانية:ختان الإناث يندرج ضمن أنواع الاغتصاب الجسدي

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تأييدها التام للتعديلات الجديدة ببعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبات رادعة تجاه جرائم ختان الإناث، موضحة انها تعد بمثابة درع يحمي بناتنا ويحافظ عليهم من هذه الجريمة.





أكدت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن ختان الإناث تعد جريمة منافية للقيم وليس لها علاقة بالدين أو الأخلاق كما يدعي البعض، مشيرة إلى أن التعديلات ستكون رادع قوي لمن يفكر في إرتكاب هذه الجريمة، حيث أن الطبيب الذي قد يقوم بهذا العمل سيعيد التفكير كثيرا قبل البدء في تنفيذ هذا الجرم، للأن هذه العملية قد تؤدي إلى إغلاق منشأته او سحب ترخيص عمله وإنهاء مزاولته لها، فالإبتعاد عنها سيكون أسلم حل له.





وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن ختان الإناث يعد نوع من أنواع الإغتصاب الجسدي للفتاه، حيث أنه يسبب أذى نفسي كبير لها وقد يكون سبب في تدميرها، لذلك العقوبة والسجن هي الرادع الأقوى خاصة في المناطق التي غلب عليها الجهل، وتأصلت فيهم هذه العادات ، مؤكدة أن البداية لا تكون بالوعي في هذا الموضوع بالنسبة لهم، بل تكون بالقانون أولا، ثم بعد ذلك تبدا برامج توعية تهدف غلى تغيير هذا الفهم الخاطيء.





ولفتت الدكتورة إيرين سعيد إلى ضرورة وجود هذه القوانين،خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم قوي للمرأة في المجتمع، ويحرص على إعطائها حقوقها كاملة وعدم التعدي عليه.



