التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة المقاولون والمصري

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريقي المصري والمقاولون العرب بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة ال12 من بطولة الدوري الممتاز.





بادر المقاولون العرب بالهجوم على منافسه المصري في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن لم يتمكن من تسجيل هدف في مرمى أحمد مسعود.





وحاول المصري الوصول لمرمى المقاولون عن طريق عمر كمال مهاجم الفريق البورسعيدي، ولكن لم يجد حلول لهز شباك ذئاب الجبل.









وجاء تشكيل المصري، على النحو التالي: حارس المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: علاء عطا، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط الدفاعي: إيزي إيميكا، فريد شوقي،خط الوسط الهجومي: محمد عنتر، عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سيمبوري.





بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى: حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد، فادى ، محمد سمير، أحمد عبد العزيز،خط الوسط: وسيم نغموشى، يوسف الجوهرى، عبدالله ياسين ، أحمد شكرى، خط الهجوم: داودا، أحمد مكي.



