ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جامعة البحرين تسهل وصول المحتوى التعليمي إلى طلابها

السبت 06/فبراير/2021 - 08:31 م
جامعة البحرين
جامعة البحرين
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت جامعة البحرين عن إضافة خاصية «تسهيل الوصول إلى المحتوى الإلكتروني» (ALLY) على منصتها التعليمية «بلاك بورد» في خطوة تهدف إلى تمكين مختلف الطلبة من تلقي المحتوى بطرق عدة وبيسر وسهولة.

وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، أوضحت مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين الدكتورة فيّ عبدالله آل خليفة أنّ هذه الخاصية استهدفت - في بداية طرحها - الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تحويل المادة التي يقوم الأساتذة بترفيعها على المنصة تلقائيًا من مادة مكتوبة إلى مسموعة أو مكتوبة بلغة برايل.

وقالت د. في آل خليفة: «حاليًا تستهدف هذه الخاصة جميع الطلبة حيث تقوم على إتاحة المادة بعدة طرق، مثل المادة الصوتية لمن يريد السماع، وتمت إتاحة خيار التلوين لمساعدة الطالب على التركيز أثناء مشاهدتها، وتسهيلًا على من يعاني من عمى الألوان، وأيضًا يمكن تحويلها إلى لغة برايل».

وأشارت مديرة مركز التعلم الإلكتروني إلى أن هذه الخاصية ستكون متاحة لأعضاء هيئة التدريس بصورة اختيارية، غير أن عملية الرصد الإلكترونية ستكشف الأقسام وأعضاء هيئة التدريس الذين سيعمدون إلى رفع نسبة الوصول الإلكتروني، وذلك للتشجيع على المضي قدمًا في توظيف هذه الخصائص واستثمار هذه الإمكانات.

وكان مركز التعلم الإلكتروني نظم دورتين لأعضاء هيئة التدريس في الفصلين: الماضي والحالي، لبيان مزايا خاصية تسهيل الوصول، كما يستعد المركز لتنظيم محاضرة للطلبة بشأن الخاصية يوم الأربعاء المقبل (10 فبراير 2021م).
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

آداب القاهرة تطلق مسابقة للتميز في استخدام المنصات الالكترونية | تفاصيل

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

جامعة القاهرة تواجه كورونا.. إصدار مطويات للتعايش الآمن.. ودعم مادي للمشروعات البحثية.. واستقبال العائدين من الخارج

احتفالا باليوم العالمى لطريقة برايل.. قومى المرأة يصدر توصياته بطرق معاملة مرضى كورونا

رئيسا جامعتي الفيوم والإلكترونية الأهلية يبحثان التعاون للارتقاء بالعملية التعليمية

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

صدمة فى الزمالك.. غياب اشرف بن شرقى عن مباراة الاتحاد السكندري غدا

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير بعد معاناة مع كورونا.. نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى والبايرن

اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها

أخبار كورونا الفنية.. وفاة الشاعر نسيم العلم وتطورات الحالة الصحية لـ سيد رجب وخالد يوسف

حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم.. الإفتاء ترد| فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

2000 دولار .. سعر سويت شيرت نادين نسيب فى عيد ميلادها

تسهيل الولادة الطبيعية بمشروبات سحرية