جامعة البحرين تسهل وصول المحتوى التعليمي إلى طلابها

أعلنت جامعة البحرين عن إضافة خاصية «تسهيل الوصول إلى المحتوى الإلكتروني» (ALLY) على منصتها التعليمية «بلاك بورد» في خطوة تهدف إلى تمكين مختلف الطلبة من تلقي المحتوى بطرق عدة وبيسر وسهولة.





وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، أوضحت مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين الدكتورة فيّ عبدالله آل خليفة أنّ هذه الخاصية استهدفت - في بداية طرحها - الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تحويل المادة التي يقوم الأساتذة بترفيعها على المنصة تلقائيًا من مادة مكتوبة إلى مسموعة أو مكتوبة بلغة برايل.





وقالت د. في آل خليفة: «حاليًا تستهدف هذه الخاصة جميع الطلبة حيث تقوم على إتاحة المادة بعدة طرق، مثل المادة الصوتية لمن يريد السماع، وتمت إتاحة خيار التلوين لمساعدة الطالب على التركيز أثناء مشاهدتها، وتسهيلًا على من يعاني من عمى الألوان، وأيضًا يمكن تحويلها إلى لغة برايل».





وأشارت مديرة مركز التعلم الإلكتروني إلى أن هذه الخاصية ستكون متاحة لأعضاء هيئة التدريس بصورة اختيارية، غير أن عملية الرصد الإلكترونية ستكشف الأقسام وأعضاء هيئة التدريس الذين سيعمدون إلى رفع نسبة الوصول الإلكتروني، وذلك للتشجيع على المضي قدمًا في توظيف هذه الخصائص واستثمار هذه الإمكانات.





وكان مركز التعلم الإلكتروني نظم دورتين لأعضاء هيئة التدريس في الفصلين: الماضي والحالي، لبيان مزايا خاصية تسهيل الوصول، كما يستعد المركز لتنظيم محاضرة للطلبة بشأن الخاصية يوم الأربعاء المقبل (10 فبراير 2021م).