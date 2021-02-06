مسابقة ضخمة بين رانجلر ومرسيدس ولاندروفر.. من الفائز ؟.. فيديو

يفضل محبو السيارات دائمًا عمل سباقات بين فئات معينة، وهذا ما حدث بالفعل في سباق عنيف بين جيب رانجلر ولاندروفر ومرسيدس.





وفي هذا الفيديو تشاهد صراعاً كبيراً لشد الحبل، والوزن والاحتكاك والقوة ،في منافسة قوية بين جيب رانجلر روبيكون، ولاندروفر ديفندر ومرسيدس G350.





وكانت المنافسة الأولى بين رانجلر ولاندروفر ، حيث إن لاندروفر تزن 2.4 طن ، وذلك مقارنة بـ 2 طن لرانجلر، كما تعتمد السيارتان على محركات ديزل تيربو 2.0 لتر بقوة 270 حصان ورانجر 240 حصان ،سنجد في الفيديو ان لاندروفر فشلت في المحاولتين أمام الرانجلر، على الرغم من وزنها الأثقل.



