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محمد الباز: قنوات الإخوان تحاول هدم جهود الدولة في النهوض بمصر.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 08:40 م
محمد الباز
محمد الباز
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محمد القاضي
قال الإعلامي محمد الباز، إنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك حركة تغيير كبيرة تحدث في مصر علي مختلف المستويات.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن تلقي الجمهور لهذه الحالة مختلف، معقبا: "قنوات الإخوان وقناة الجزيرة بيقولوا مصر خربت ومفيش فيها أي حاجه والشعب كله في السجون.. وهم أشخاص يكذبون طوال الوقت".

وأكد الإعلامي محمد الباز، أن قنوات الأخوان تحاول هدم جهود الدولة للنهوض بمصر، لافتا إلى أن الشعب المصري يؤمن بأن هناك مشروع حقيقي يحدث علي الأرض وهو مشروع ترجمة لما أراده الشعب في 30 يونيو.

وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن هناك حالة حيوية ونشاط تحدث في مصر، تتمثل في الانجازات والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة المصرية.

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