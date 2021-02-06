"الصحة" تكشف تفاصيل اختبار مزاولة المهنة لأطباء الامتياز

أكد الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة، أن الطبيب المصرى "طبيب الامتياز" يتم عمل تقييم له من خلال لجنة متخصصة تضم مجموعة كبيرة من المتخصصين، ووضعوا هيكل الامتحان طبقا للمعايير والمادة العلمية، وحققنا الحلم وتم عقد أول امتحان لاستخراج شهادة مزاولة المهنة للأطباء، وكانت نسبة المشاركة فوق الـ 99%.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمة الإعلامي سيد علي بقناة الحدث اليوم: "امتحان مزاولة المهنة إجبارى، وتم البدء فى هذا الأمر من اليوم، وعلى كل طبيب أن يحصل على هذه الشهادة، ومن يحصل عليها هو من يجتاز الامتحان".





واضاف: "يحصل الطبيب مرة واحدة على ترخيص مزاولة المهنة وتم الاتفاق على تجديده كل 5 سنوات"





وتابع: "أريد أن أشكر جميع العاملين فى القطاع الطبى، ونسبة الاشتغالات فى المستشفيات قلت بشكل كبير، وبدأت الحالات تقل، ونناشد الناس بأن من لديه أعراض أن يتوجه لأقرب مستشفى حتى يتم تقييم الحالة الصحية بشكل سليم".







