ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى: الذكاء الاصطناعي ليس فيه مضاهاة لخلق الله.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 08:57 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الروبوت والذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي والمانيكان وماكيت التشريح ليس فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأنه حال تصميم شجرة من الصلصال أو رسم زهرة أو عود قمح أو ذرة لا يعتبر مضاهاة لخلق الله.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن مضاهاة خلق الله يقصد بها محاولة إيهام الناس بالقدرة على الخلق وصناعة ما صنع الله، ولكن ينتفي التحريم حال كان الفنان الذي يرسم على علم تام بأن هذا ليس مضاهاة لخلق الله. 

وتابع، أن المضاهاة تحتاج لفعل ونية أن يكون الإنسان لدية قدرة مثل الله، وحال خلى القلب من هذه النية تكون الرسومات والأعمال الخزفية والتمثالية ليست فيها تحريم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد عياد: الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد

خالد الجندي يشرح تحريم التوازن والتربية في الحرم.. فيديو

عالم أزهري: تحليل الحرام وتحريم الحلال من أكبر الكبائر

خالد الجندي يرد على القائلين بعدم وجود نص صريح للحجاب في الإسلام

خالد الجندي يوضح مفهوم النشوز.. وهل هو مرتبط بالمرأة فقط أم يطول الرجل؟

خالد الجندي على dmc: ما حرّمه الله أمر ينفذ.. ولا نختلق له أسبابا لمنعه.. والفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن .. وهذا ردي على ناكري الحجاب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| انتهاء أزمة طائرة بايرن ميونخ.. وموسيماني يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي

غش الطماطم..الفلاحين توجه نصائح عاجلة للمواطنين عند الشراء

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

من الاعتزال لـ التألق في المونديال .. أيمن أشرف قصة بطل من رحم المعاناة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

مصطفى محمد يقود جالاتا سراي لصدارة الدوري التركي بالفوز على فنربخشه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يسأل عن عمليات التجميل .. أجرأ إطلالات مى عمر فى مسلسل لؤلؤ

مفاجأة مذهلة.. نوع من المكسرات منظف سحري للملابس

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا