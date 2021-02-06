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أخبار العالم

أول رد من إيران على قرار بايدن وقف دعم العمليات العسكرية في اليمن

السبت 06/فبراير/2021 - 08:38 م
إيران ترحب بقرار
إيران ترحب بقرار بايدن وقف دعم العمليات في اليمن
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قسم الخارجي
أكدت إيران أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي، وذلك بعد إعلانه أن واشنطن ستوقف دعم العمليات العسكرية باليمن.

ذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية أن إعلان إدارة بايدن وقف دعم حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة إن لم يكن مناورة سياسية أمريكية.

وقالت الوزارة الإيرانية إن وقف الدعم لن يكفي لحل الأزمة اليمنية وينبغي استكماله بإنهاء الحصار الجوي والبحري والبري وإيقاف الغارات العسكرية.

كان الرئيس الأمريكي أكد أن بلاده ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.
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