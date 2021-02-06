إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل عمال في البحيرة

أصيب 7 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منذ قليل، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعمال علي الطريق الدولي بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل الكليو 15 بالطريق الدولي بمركز وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إنقلاب سيارة نقل مُحملة بعمال علي الطريق الدولي أسفر عن ذلك أصابة 7 أشخاص و هم:"هاني مصطفى على، 48 سنة، شحاته سالم حسين، 40 سنة، جودة هاشم حسين، 35 سنة ، تامر رمضان على، 35 سنة، إبراهيم عبد الغني، 27 سنة ، معروف إسماعيل موسى، 34 سنة ، أحمد السيد رمضان، 18سنة" تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.