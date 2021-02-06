خبير يشرح كيف نجحت الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن الحكومة نجحت في اعادة دمج الاقتصاد الموازي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في دعم التنمية الاقتصادية.
أكد " أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن اعادة تقنين اوضاع المشروعات غير الرسمية و دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي له اهمية قصوي في القضاء علي معدلات البطالة ورفع نسب النمو من خلال اعادة ضبط التشريعات الضريبية المحفزة لمجتمع الاعمال و تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
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أشار " أبوزيد" إلي أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و وضع حوافز ضريبية وغير ضريبية لأصحاب الاعمال غير الرسمية بغرض تشجيعهم لتقنين اوضاعهم وتبسيط المحاسبة الضريبية بالنسبة إليهم.
ذكر " أبوزيد" أنه سبق لمصلحة الضرائب المصرية اصدار قوانين لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة للتجاوز عن متاخرات الضرائب لمن قدم اخطارا بالتصالح مع المصلحة قبل صدور القانون.