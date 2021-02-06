خبير يشرح كيف نجحت الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي

حجم الاقتصاد غير الرسمى يزيد على 50% من حجم الرسمى.. نواب: دمجه رسميا يكافح البطالة ويزيد الصادرات.. ويقلل عجز الموازنة.. ومطالب بتقديم حوافز و إعفاء صغار المستثمرين من الضرائب