برلمانية: الدور التوعوي ضروري بجانب تطبيق القانون للحد من ظاهرة الختان

قالت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنها شاركت ضمن حملات المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية والمؤسسات المهتمة بالحد من ظاهرة ختان الإناث، موضحة أنه تم النزول إلى بعض القرى والنجوع المنتشر فيها هذه الظاهرة، ولم يكن هناك قبول كاف منهم تجاه منع هذه الجريمة التي ترتكب في حق بناتهم.





وأكدت الضبع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن انتشار هذه الظاهرة جاء بسبب عادات موروثة ومتأصلة منذ القدم، لافتة إلى أهمية وجود عقوبات راداعة لمن يشارك في هذه الجريمة سواء من الأهل أو المنشأة الطبية والأطباء الذين يجرون هذا النوع من العمليات.





وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أهمية الدور التوعوي بجانب تطبيق القانون، موضحة أن الاثنين يسيرا في اتجاه واحد، حيث إن هذه العادات لن تتغير في يوم وليلة، بل تستغرق بعض الوقت بسبب تأصل هذه العادات واعتقاد البعض أنهم يفعلون الشيء الصائب لبناتهم.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 6 فبراير من كل عام باليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث، الأمر الذي واجهته مصر بكل حزم بداية من عام 2016 وحتى الآن بتغليظ العقوبة مرتين.